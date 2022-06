F1 Gp Canada 2022, qualifiche con la pioggia? Le previsioni meteo a Montreal (Di sabato 18 giugno 2022) Brutte notizie per i piloti di Formula 1, che quasi sicuramente dovranno disputare le qualifiche del Gran Premio del Canada 2022 sotto la pioggia. Le previsioni meteo parlano infatti di precipitazioni in quel di Montreal fino al tardo pomeriggio e, considerando che le qualifiche sono in programma alle 16:00 ora locale, il destino sembra ormai scritto. Ciò che preoccupa, inoltre, sono le raffiche di vento, che hanno già complicato la vita dei team nel venerdì di libere. Con il vento che potrebbe toccare addirittura i 50 km/h, non sarà per nulla facile mantenere il controllo delle monoposto. A meno di sorprese, dunque, si preannunciano delle qualifiche bagnate e con tanto vento. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Brutte notizie per i piloti di Formula 1, che quasi sicuramente dovranno disputare ledel Gran Premio delsotto la. Leparlano infatti di precipitazioni in quel difino al tardo pomeriggio e, considerando che lesono in programma alle 16:00 ora locale, il destino sembra ormai scritto. Ciò che preoccupa, inoltre, sono le raffiche di vento, che hanno già complicato la vita dei team nel venerdì di libere. Con il vento che potrebbe toccare addirittura i 50 km/h, non sarà per nulla facile mantenere il controllo delle monoposto. A meno di sorprese, dunque, si preannunciano dellebagnate e con tanto vento. SportFace.

