Crypto | clima e malattie Le emergenze future secondo Sonar

(Di sabato 18 giugno 2022) Pandemia, guerra, turbolenze economiche e crollo della fiducia verso le istituzioni. Il quadro attuale ci presenta un mondo con sfide che conosciamo, ma è da queste che nascono ogni giorno rischi nuovi. Al suo decimo rapporto,di Swiss Re analizza tutti i rischi futuri che possono emergere da questa situazione globale. Sono 14 in tutto quelli emergenti che il rapporto individua, e li troviamo in ambito tecnologico, economico, sociale e ambientale.TE CHANGE Già nel 1979 Swiss Re aveva puntato i suoi riflettori sui cambiamentitici. Lo scioglimento del permafrost e la lotta per sfamare una popolazione mondiale in costante crescita, riducendo le emissioni di carbonio dell’agricoltura, sono solo due delle sfide poste dal cambiamentotico. Lo scongelamento del permafrost, che ricopre un quarto ...