Covid oggi Italia | 34 978 contagi e 45 morti | bollettino 18 giugno

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 34.978 i nuovida Coronavirus in, 182022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 45. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri, e quelli in reparti ordinari, undici in più rispetto a ieri. LAZIO – Sono 5.157 i nuovida coronavirus e 5 iregistrati, 18, nel Lazio. I casi a Roma città sono a quota 3.251. Ildella Regione, nello specifico, segnala che “su 4.780 tamponi molecolari e 18.967 tamponi antigenici per un totale di 23.747 tamponi, si registrano ...