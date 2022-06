Calciomercato Napoli: Mertens può tornarsene in Belgio. C’è l’Anversa (Di sabato 18 giugno 2022) sulle tracce dell’attaccante Dries Mertens sempre più lontano dal Napoli, la trattativa per il rinnovo è morta e il belga si sta guardando attorno. Oltre alla corte della Lazio, spunta anche la suggestione Anversa, squadra allenata da Mark Van Bommel che avrebbe chiamato direttamente il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) sulle tracce dell’attaccante Driessempre più lontano dal, la trattativa per il rinnovo è morta e il belga si sta guardando attorno. Oltre alla corte della Lazio, spunta anche la suggestione Anversa, squadra allenata da Mark Van Bommel che avrebbe chiamato direttamente il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

