Bomba a Uomini e Donne! Maria De Filippi tentata: sul trono arriva proprio lei (Di sabato 18 giugno 2022) . I fan sono rimasti stupiti da quella che sembra una scelta probabilissima Lilli Pugliese potrebbe essere una nuova tronista del programma di Canale 5. Dopo essere stata esclusa dalle scelte di Luca Salatino ora è lei a sciogliere il silenzio. Da L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . I fan sono rimasti stupiti da quella che sembra una scelta probabilissima Lilli Pugliese potrebbe essere una nuova tronista del programma di Canale 5. Dopo essere stata esclusa dalle scelte di Luca Salatino ora è lei a sciogliere il silenzio. Da L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

unicornpolyglot : @Stefano_86_ @nelsottobosco Certo, non tutte le donne li hanno, ma non sono nemmeno rari, quindi non dovrebbe esser… - TiffanyHurling : ???? BOMBA NUCLEARE DI ROBERT MALONE ?? 'I VACCINI È ORMAI EVIDENTE CHE STIANO IMPEDENDO LA RIPRODUZIONE' ?? 'NELLE DON… - Daniela53319730 : ???? BOMBA NUCLEARE DI ROBERT MALONE ?? 'I VACCINI È ORMAI EVIDENTE CHE STIANO IMPEDENDO LA RIPRODUZIONE' ?? 'NELLE DON… - TheJapos : Ma questi uomini che non accettano la separazione se perdono una partita di calcio mettono una bomba allo stadio? - zazoomblog : Uomini e Donne: anticipazioni bomba per la prima serata - #Uomini #Donne: #anticipazioni #bomba -