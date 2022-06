Pubblicità

webecodibergamo : Bambina azzannata da un pitbull: operata al viso al «Papa Giovanni» - infoitinterno : Bambina di sei anni azzannata al volto dal suo cane: gravissima - RADIOBRUNO1 : La piccola è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso ?? #Como #Cantù #cane #bambina #aggressione… - SettenewsWeb : E' successo nelle scorse ore a Cantù, nel Comasco: una bambina di sei anni è rimasta gravemente ferita al volto dal… - codeghino10 : RT @qn_giorno: Cantù, bimba azzannata dal cane di casa: rianimata dai soccorritori, è grave -

L'episodio è avvenuto la mattina di giovedì 16 giugno a Cantù (provincia di Como), in via Villaggio Trieste. Unadi 7 anni, di origini marocchine, è stata morsa al volta dal pitbull del fratello. L'animale pare avesse avuto da poco dei cuccioli, la bimba voleva accarezzarli, ma il cane ha percepito quell'...E' gravissima lada un Rottweiler in provincia di Como. L'episodio, come riferisce il quotidiano Il Giorno della sua edizione online, si è verificato di preciso ieri mattina, attorno alle ore 7:00, ...Si è avvicinata ai cuccioli che il pitbull del fratello aveva appena dato alla luce, quando il cane si è avventato su di lei morsicandola in faccia . Vittima della furia dell’animale, una bambina di 7 ...L’episodio si è verificato intorno alle 7 di ieri mattina, giovedì 16 giugno 2022, a Cantù. Pitbull azzanna bimba di sei anni L’allarme è scattato in via Villaggio Trieste. Secondo quanto è stato poss ...