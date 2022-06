Pubblicità

AnsaTrentinoAA : A Trento appare un bacio fra Zelensky e Putin. Dello street artist Ozmo su un palazzo del centro storico |#ANSA - Cami71Michele : @errabonda20 Oltre che appare in 007 (ma poi credo l'abbiano tagliata ma le scene ci sono)... Non seguo 007, dopo S… -

Agenzia ANSA

L'artista toscano in queste ore è in città per l'inaugurazione delll'esposizione alla Galleria Civica di"Eccentrici, apocalittici, pop - Inferno e delizia nell'arte contemporanea" (19 ...una gigantesca piovra tentacolare metaforica). In teoria il concerto finisce con "Siamo qui"...realizzata dal duo musicale tedesco twocolors mentre il video live è stato registrato a(... A Trento appare un bacio fra Zelensky e Putin - Cronaca TRENTO. Un bacio tra i due “amanti” più improbabili: i presidenti di Ucraina e Russia Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. L'irriverente messaggio di pace è comparso nella notte su un palazzo del cent ...Un bacio tra i due 'amanti' più improbabili: i presidenti di Ucraina e Russia Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. L'irriverente messaggio di pace è comparso nella notte su un palazzo del centro stori ...