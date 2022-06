65° Festival dei Due Mondi | a Spoleto dal 24 giugno al 10 luglio

Pubblicità

SalvazSara : Ascoltavi anni 2000 mettevi le canzoni festival Paola chiara Eiffel 65 Max Pezzali Piero Pelù - mcerretelli1 : RT @FondazioneGPB: La Fondazione Gian Paolo Barbieri è lieta di annunciare, in anteprima mondiale, la partecipazione del documentario Gian… - StreetNews24 : Più di 60 spettacoli in 15 sedi, più di 500 artisti da 36 paesi: tutto questo a Spoleto nei 17 giorni che vanno dal… - ShareMySea_IT : Fairline porterà al salone di Cannes due debutti mondiali: Phantom 65 e Squadron 68 - velaemotore : Fairline porterà al salone di Cannes due debutti mondiali: Phantom 65 e Squadron 68 -

Rolling Stone Italia

Da Spielberg a Nolan, passando per Leone, Ford, Wilder, Scorsese e tantissimi altri, eccofilm ... Ildi Cannes del 2000 consacrò Lars von Trier , il controverso regista danese che con ...Un luogo accogliente che ospita eventi,multidisciplinari e spettacoli per tessere legami ... Biglietti per i singoli spettacoli: intero 20,00 - ridotto UNDER 30 / OVER15,00 Abbonamenti: 48 ... So 90’s, arriva a Milano e Roma il festival con Vengaboys, Aqua e Eiffel 65