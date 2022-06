Vaccino aggiornato per Omicron, Ema avvia revisione Moderna (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la procedura di revisione continua per una versione ‘2 in 1’ di Spikevax*, il Vaccino anti-Covid di Moderna, adattata in modo da offrire una protezione migliore contro specifiche varianti di Sars-CoV-2. Lo annuncia l’ente regolatorio Ue, precisando che la rolling review riguarda un “Vaccino bivalente” ossia “mirato a due ceppi” del coronavirus pandemico: “Il ceppo originale e la variante Omicron”. La revisione ciclica – spiega l’Ema in una nota – si concentrerà inizialmente su dati preclinici di laboratorio e su informazioni relative alla produzione del Vaccino (chimica, fabbricazione e controlli, Cmc). A mano a mano che l’azienda americana progredirà nello sviluppo del prodotto bivalente, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema hato la procedura dicontinua per una versione ‘2 in 1’ di Spikevax*, ilanti-Covid di, adattata in modo da offrire una protezione migliore contro specifiche varianti di Sars-CoV-2. Lo annuncia l’ente regolatorio Ue, precisando che la rolling review riguarda un “bivalente” ossia “mirato a due ceppi” del coronavirus pandemico: “Il ceppo originale e la variante”. Laciclica – spiega l’Ema in una nota – si concentrerà inizialmente su dati preclinici di laboratorio e su informazioni relative alla produzione del(chimica, fabbricazione e controlli, Cmc). A mano a mano che l’azienda americana progredirà nello sviluppo del prodotto bivalente, ...

