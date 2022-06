Ucraina: Meloni, “Conservatori europei indicano rotta all’Ue” (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA – “In qualità di presidente del partito dei Conservatori e riformisti europei esprimo la mia soddisfazione per l’esito della visita a Kiev dei leader dei tre principali Stati membri della UE: Germania, Francia e Italia, con la successiva aggiunta del presidente rumeno. Era grande il timore che in questa visita – organizzata con estremo ritardo rispetto a quella fatta dai premier Conservatori e popolari di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia e successivamente anche del Regno Unito – sarebbero stati riproposti i pericolosi distinguo finora tenuti da Macron e soprattutto da Scholz riguardo il sostegno all’Ucraina difronte all’aggressione di Putin. I leader di Italia, Francia, Germania hanno invece accantonato ogni ambiguità e confermato il pieno sostegno a Kiev in difesa dei valori europei di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA – “In qualità di presidente del partito deie riformistiesprimo la mia soddisfazione per l’esito della visita a Kiev dei leader dei tre principali Stati membri della UE: Germania, Francia e Italia, con la successiva aggiunta del presidente rumeno. Era grande il timore che in questa visita – organizzata con estremo ritardo rispetto a quella fatta dai premiere popolari di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia e successivamente anche del Regno Unito – sarebbero stati riproposti i pericolosi distinguo finora tenuti da Macron e soprattutto da Scholz riguardo il sostegno all’difronte all’aggressione di Putin. I leader di Italia, Francia, Germania hanno invece accantonato ogni ambiguità e confermato il pieno sostegno a Kiev in difesa dei valoridi ...

Pubblicità

Trismegisto17 : RT @kokonews5: Gli alti ideali del mondo di sopra. #Ucraina #Kiev #Draghi #Conte #DiMaio #Meloni #Gazprom #Montanari #Bersani #DiBattista… - Lopinionista : Ucraina: Meloni, 'Conservatori europei indicano rotta all'Ue' - roberto2_lamela : RT @roberto2_lamela: @stella_branca @PBerizzi E oggi abbiamo sotto gli occhi un esempio di distruzione e morte che una dittatura con a capo… - tobiamc : RT @LucaBellinzona: #Renzi a #lariachetirala7: Calenda non è stato d'accordo con noi per la nascita del governo giallo-rosso. L'alternativa… - dasar : RT @LucaBellinzona: #Renzi a #lariachetirala7: Calenda non è stato d'accordo con noi per la nascita del governo giallo-rosso. L'alternativa… -