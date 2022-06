Traffico Roma del 17-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora chiusa al transito per incidente via del Casaletto tra via Alessandri e via gandiglio riaperta invece via Vecchio altezza via laiatico incidenti anche fuoridisagi alsulla Colombo nei pressi di via del Canale della Lingua e poi su via Ostiense incrocio con via Albi sulla metro per un problema tecnico chiusa la stazione Manzoni i treni transitano senza fermarsi si possono utilizzare in alternativa alle stazioni San Giovanni e Vittorio Emanuele in corso lo sciopero nazionale 24 ore treni a rischio fino alle 21 di questa sera coinvolti solo i treni regionali garantiti dalle 18 alle 21 regolare la circolazione per i treni a lunga percorrenza lo sciopero generale interessa anche i caselli autostradali e questo fino alle 22 maggiori informazioni ...