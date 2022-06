Tracce di alieni, gli scienziati ne sono certi: “Possibile un’altra civiltà” (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli scienziati hanno percepito delle onde radio anomale che farebbero pensare alle Tracce di alieni. Lo studio deriva da Tracce captate dal più potente radiotelescopio mai costruito. La Cina sostiene che il suo enorme telescopio potrebbe aver raccolto alcuni segnali da una lontana civiltà aliena. Il rapporto è stato pubblicato su Nature, in cui è stato rivelato che sono state rinvenute delle Tracce aliene nello spazio. I segnali sono stati tradotti dal telescopio sferico FAST. Questo è posto nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina. fonte foto: AdobeStockGli astronomi e scienziati hanno trascorso decenni alla ricerca di qualcosa o qualcuno al di fuori del nostro sistema solare. E adesso potrebbero esserci ... Leggi su chenews (Di venerdì 17 giugno 2022) Glihanno percepito delle onde radio anomale che farebbero pensare alledi. Lo studio deriva dacaptate dal più potente radiotelescopio mai costruito. La Cina sostiene che il suo enorme telescopio potrebbe aver raccolto alcuni segnali da una lontanaaliena. Il rapporto è stato pubblicato su Nature, in cui è stato rivelato chestate rinvenute dellealiene nello spazio. I segnalistati tradotti dal telescopio sferico FAST. Questo è posto nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina. fonte foto: AdobeStockGli astronomi ehanno trascorso decenni alla ricerca di qualcosa o qualcuno al di fuori del nostro sistema solare. E adesso potrebbero esserci ...

