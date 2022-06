(Di venerdì 17 giugno 2022)(Argentina) - Manca solo l'ufficialità, ma ormai è solo una formalità. Secondo quanto riportato in Argentina da Olè, Carlosè il nuovodelCentral . "Al via una...

Pubblicità

sportli26181512 : '#Tevez allenatore del #Rosario: al via una nuova era': Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, manc… - Luxgraph : Olé: 'Tevez nuovo allenatore del Rosario' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - Tevez vicino al Rosario Central: sarà il nuovo allenatore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - Tevez vicino al Rosario Central: sarà il nuovo allenatore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ARGENTINA - Tevez vicino al Rosario Central: sarà il nuovo allenatore -

... proprio vera da calcio con i numeri e il logo (e quanta emozione, quando l'Arturo le ha ... il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez che segna come Icardi Carlos, l'Apache del calcio si ...Perché quasi tutto il mondo, come ha ricordato lo stessogallese, voleva l'Ucraina al ... Il ritiro diSorpresa per il ritiro di Carlosdal calcio, anche perché credevamo che si ...ROSARIO (Argentina) - Ormai è solo questione di ore, poi arriverà anche l'ufficialità. Carlos Tevez è il nuovo allenatore del Rosario Central. A dare la notizia è Olé, portale argentino, che ...Sembra in via di definizione l'accordo tra Rosario Central e Carlos Tevez, che potrebbe così iniziare la sua carriera di allenatore. Secondo la stampa argentina la fumata ...