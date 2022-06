(Di venerdì 17 giugno 2022) Il brand icona dell’estate torna a parlare di sole, di mare, di amicizia e di primi amori con la canzone diCon l’arrivo della bella stagione non poteva mancare loTV di, il brand icona dell’estate torna a parlare di sole, di mare, di amicizia e di primi amori. La splendida cornice del Salento fa immediatamente venire voglia di tuffarsi in acqua e la canzone “” diè energia allo stato puro! Il nuovo packaging di prodotto viene scartato nella primissima scena, unoda gustare fino all’ultimo! Un inno all’estate, un invito a viverla con chi si ama e, naturalmente, con. “Tuffati in questa estate” è infatti il claim che chiude loe anche i ragazzi protagonisti dello ...

Pubblicità

Lopinionista : Spot TV Cornetto Algida 2022 con la 'Scossa' di sangiovanni - DietrolaNotizia : Cornetto e sangiovanni: ' Scossa' è la colonna sonora dello spot - ontherailaway : Il mio paesello, nello spot del cornetto, è sempre meraviglioso ?? - ElfReloaded1 : RT @CarloBotta_: Alche @MagnumIT #Algida #cornetto è scivolata nel degrado degli spot LGBT. Ma andate a fanculo tutti!! EBBASTA! https://t.… - rikercommander : RT @CarloBotta_: Alche @MagnumIT #Algida #cornetto è scivolata nel degrado degli spot LGBT. Ma andate a fanculo tutti!! EBBASTA! https://t.… -

...diAlgida è stata scelta tra le canzoni di uno dei giovanissimi che negli ultimi anni si è imposto con i suoi tormentoni estivi. " Tuffati in questa estate " è il claim che chiude loe ...Lodianche quest'anno è un inno all'estate, un invito a viverla con chi si ama e, naturalmente, con lo storico gelato Algida. ' Tuffati in questa estate ' è il claim che chiude lo...Lo spot di Cornetto Algida, accompagnato dal brano “Scossa” del giovane cantante sangiovanni, è stato girato nel Salento ...La canzone di Cornetto Algida per l’estate 2022 è di Sangiovanni. Si intitola Scossa ed è il suo nuovo singolo, già disponibile in radio e negli store digitali. Un vero tuffo nell’estate e tanti giova ...