Spalletti | “Nessuno vuole un portiere che non sa giocare con i piedi Stare tra le prime quattro sarà difficilissimo”

Luciano Spalletti parla a Sky Sport il tecnico del Napoli parla di scudetto: "I tifosi lo chiedono" ,ma anche del ruolo del portiere. Da Sky fanno sapere che l'allenatore non può parlare di calciomercato per espressa volontà della società di Aurelio De Laurentiis. L'allenatore non si tira indietro sul tema scudetto e dice: "Quando alleno una squadra per me i calciatori sono tutto. Quando si vuole sognare in grande non bisogna aver paura di prendersi determinate responsabilità. Ho la fortuna di Stare in una piazza importante che vive di calcio. Si parte da alte aspettative visto quanto fatto lo scorso anno. Chiederanno lo scudetto? Sicuramente, da questo non c'è nulla di nuovo (ride ndr). La scorsa stagione siamo stati sempre tra le prime quattro ed abbiamo chiuso la qualificazione con ..."

