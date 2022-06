Serie A: Cresce il ‘Mourinhomana’ alla Roma: numero record di abbonati (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 11:39:15 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: JMourinho ti “aggancia”. Il tecnico portoghese ha concluso la sua prima stagione a Roma con la vittoria in Conference League come culmine. Il primo titolo della Roma in 14 anni, il secondo titolo internazionale in tutta la sua storia e il primo riconosciuto dalla UEFA. Se la sua Roma ha già attirato il pubblico (60.000 spettatori in media a partita), ora è prevedibile che questo trend continui (o cresca) durante la nuova stagione 2022/23. Come riportato dal club della capitale, Nella prima fase della campagna sono stati venduti 33.500 abbonamenti. Cifre che non si raggiungevano dalla stagione 2004/05. E fu un’altra volta al ‘Calcio’… Il 18 maggio è iniziato il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 11:39:15 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: JMourinho ti “aggancia”. Il tecnico portoghese ha concluso la sua prima stagione acon la vittoria in Conference League come culmine. Il primo titolo dellain 14 anni, il secondo titolo internazionale in tutta la sua storia e il primo riconosciuto dUEFA. Se la suaha già attirato il pubblico (60.000 spettatori in media a partita), ora è prevedibile che questo trend continui (o cresca) durante la nuova stagione 2022/23. Come riportato dal club della capitale, Nella prima fase della campagna sono stati venduti 33.500 abbonamenti. Cifre che non si raggiungevano dstagione 2004/05. E fu un’altra volta al ‘Calcio’… Il 18 maggio è iniziato il ...

Pubblicità

gilnar76 : Braghin: «Vittoria Serie A Femminile? Difficile ripetersi la concorrenza cresce» #Acmilan #Milan #Seriea… - OssiaRosa : Il discorso tra Mercedes'z' e Marialaura della serie: _ Come nasce e cresce un amore sull'isola. Ci avete convinti, come no! #Isola - karda70 : RT @tabellamercatob: #SerieB 2022/23 Con la presenza di diversi capoluoghi di provincia cresce notevolmente il bacino di utenza: +67% Un ar… - tabellamercatob : #SerieB 2022/23 Con la presenza di diversi capoluoghi di provincia cresce notevolmente il bacino di utenza: +67% Un… - clexavhale : RT @_unstoppablexx_: Ogni settimana c’è sempre qualche invertebrato che tenta di trovare il pelo nell’uovo per criticare kinnporsche quanto… -