Scatta l'allarme sulla carne: quale non va mangiata assolutamente (Di venerdì 17 giugno 2022) Scatta l'allarme sulla carne, a confermarlo è il lavoro da parte di alcuni esperti. Questi hanno effettuato oltre 60 mila controlli in Italia, trovando circa 5 milioni e mezzo di merce contraffatta o irregolare. Tra i prodotti maggiormente contraffatti o irregolari, oltre all'olio d'oliva, c'è appunto la carne. Un vero e proprio allarme per milioni di italiani perchè questa carne senza controlli rischia di arrivare sulle loro tavole. (Continua dopo la foto…) Allarme sulla carne L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi riporta un lavoro condotto da alcuni esperti che hanno effettuato oltre 60 mila controlli in Italia, trovando oltre cinque milioni di merce contraffatta o irregolare. Ciò che allarme maggiormente i consumatori italiani è il fatto che i ...

Scatta l'allarme sulla carne: quella che non va assolutamente mangiata, cosa controllare Non tutto è come appare. Nemmeno quando si parla di alimentazione. Sì, perché sono numerosi i cibi contraffatti , come dimostra l'ultimo report diffuso dal ministero delle Politiche Agricole. Un documento tutt'altro che rassicurante visto che dimostra come le eccellenze italiane siano tra le più contraffatte e imitate al mondo.