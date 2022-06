Raffaelle Carrà: arriva la bellissima notizia, da non credere (Di venerdì 17 giugno 2022) La talentuosa Raffaella Carrà ci ha ormai lasciato da quasi un anno: arriva tuttavia una bellissima notizia che la riguarda direttamente. Il 5 luglio dello scorso anno ci lasciava uno dei volti più amati del panorama musicale e televisivo italiani, la talentuosissima ed iconica Raffaella Carrà. Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo affrontarono la notizia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 giugno 2022) La talentuosa Raffaellaci ha ormai lasciato da quasi un anno:tuttavia unache la riguarda direttamente. Il 5 luglio dello scorso anno ci lasciava uno dei volti più amati del panorama musicale e televisivo italiani, la talentuosissima ed iconica Raffaella. Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo affrontarono laL'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

CalifanoRosy : RT @Open_gol: Previsti eventi e festeggiamenti per l'intitolazione della piazza nel centro della capitale spagnola durante il Pride che da… - ricky_pru : Raffaella piace a tutti, tranne a mio padre e a @occammamt. - adeoli1011 : Una piazza a Madrid per Raffaella Carrà, la cerimonia con il Pride in Spagna: tutti a favore tranne Vox - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Previsti eventi e festeggiamenti per l'intitolazione della piazza nel centro della capitale spagnola durante il Pride che da… - bianca_cappa : RT @Open_gol: Previsti eventi e festeggiamenti per l'intitolazione della piazza nel centro della capitale spagnola durante il Pride che da… -