Pnrr, Biti (Aldai-Federmanager), "E' chiave per la ripartenza" (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. (Labitalia) - Il quadro economico è certamente preoccupante, ma l'ottimismo rimane d'obbligo e ai manager non fa difetto. Bisogna guardare all'attuazione del Pnrr come fattore decisivo per il rilancio del Paese: le prospettive sono buone, ma il fattore decisivo sarà il contributo che i manager, ancora una volta dopo la pandemia, sapranno dare alla sua implementazione nell'economia reale. Più manager, quindi, e soprattutto nelle pmi dove il livello di managerializzazione è ancora molto basso. E' questo in sintesi il messaggio lanciato da Manuela Biti, presidente di Aldai-Federmanager, l'associazione lombarda che rappresenta quasi 15.000 dirigenti industriali, all'assemblea annuale che si è svolta a Milano in presenza, dopo i due anni di pandemia, presso il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. (Labitalia) - Il quadro economico è certamente preoccupante, ma l'ottimismo rimane d'obbligo e ai manager non fa difetto. Bisogna guardare all'attuazione delcome fattore decisivo per il rilancio del Paese: le prospettive sono buone, ma il fattore decisivo sarà il contributo che i manager, ancora una volta dopo la pandemia, sapranno dare alla sua implementazione nell'economia reale. Più manager, quindi, e soprattutto nelle pmi dove il livello di managerializzazione è ancora molto basso. E' questo in sintesi il messaggio lanciato da Manuela, presidente di, l'associazione lombarda che rappresenta quasi 15.000 dirigenti industriali, all'assemblea annuale che si è svolta a Milano in presenza, dopo i due anni di pandemia, presso il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo ...

