Omicidio in rissa: in 4 confermano, a uccidere è stato 17enne (Di venerdì 17 giugno 2022) Hanno tutti confermato che a sferrare le coltellate che hanno ucciso Dimitry Simone Stucchi, morto ad appena 22 anni lo scorso 29 settembre nel Milanese durante una rissa tra giovanissimi di due '... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Hanno tutti confermato che a sferrare le coltellate che hanno ucciso Dimitry Simone Stucchi, morto ad appena 22 anni lo scorso 29 settembre nel Milanese durante unatra giovanissimi di due '...

Pubblicità

rep_milano : L'omicidio dopo la rissa tra bande a Pessano, i genitori di Simone 'Limo' Stucchi: 'Il dolore non passa, ma gli abb… - NotizieTg : Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti 7.52 Dall'alba, nelle province di Milano e Monza Brianza,i Carabinieri de… - franconemarisa : Banconote false per pagare la droga: il motivo della maxi rissa e dell'omicidio di un ragazzo - Marc30680 : RT @Lucawooly: Degrado su degrado Sempre più Fino a quando non sarà vera lotta tra poveri. E sono le più crudeli, quanto inutili Questo ci… - Mary85835083 : RT @Lucawooly: Degrado su degrado Sempre più Fino a quando non sarà vera lotta tra poveri. E sono le più crudeli, quanto inutili Questo ci… -