Moto2, GP Germania: gli highlights delle prove libere (Di venerdì 17 giugno 2022) Cala il sipario sulla prima giornata d’azione del Gran Premio di Germania per quanto riguarda il Mondiale Moto2. La 10ma tappa del 2022 inizia sotto l’insegna della spagna e di KTM con Augusto Fernandez al top davanti a Pedro Acosta. I due iberici primeggiano nella graduatoria combinata precedendo Fermín Aldeguer (Speed Up) ed il britannico Sam Lowes (Marc VDS), abile a completare la seconda sessione di prove libere davanti al connazionale Jake Dixon con la prima delle due moto di Aspar. Nono posto per Lorenzo Dalla Porta, il migliore degli italiani. Attardato, invece, Celestino Vietti (VR46) che conclude in 24ma piazza alle spalle di Simone Corsi (MV Agusta). Da segnalare anche il 14mo posto di Tony Arbolino (Marc VDS), caduto in mattinata dopo pochi minuti. Foto. MotoGP Press Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Cala il sipario sulla prima giornata d’azione del Gran Premio diper quanto riguarda il Mondiale. La 10ma tappa del 2022 inizia sotto l’insegna della spagna e di KTM con Augusto Fernandez al top davanti a Pedro Acosta. I due iberici primeggiano nella graduatoria combinata precedendo Fermín Aldeguer (Speed Up) ed il britannico Sam Lowes (Marc VDS), abile a completare la seconda sessione didavanti al connazionale Jake Dixon con la primadue moto di Aspar. Nono posto per Lorenzo Dalla Porta, il migliore degli italiani. Attardato, invece, Celestino Vietti (VR46) che conclude in 24ma piazza alle spalle di Simone Corsi (MV Agusta). Da segnalare anche il 14mo posto di Tony Arbolino (Marc VDS), caduto in mattinata dopo pochi minuti. Foto. MotoGP Press

Pubblicità

motograndprixit : Secondo tempo per il rookie Acosta, Dalla Porta nono #Moto2 #GermanGP #Motorionline - motograndprixit : Secondo Lopez davanti a Canet, Vietti solo 21 esimo #Moto2 #GermanGP #Motorionline - CUPRA_it : Una nuova occasione che ci spinge a dare il massimo. Torniamo a gareggiare, questa volta per il Gran Premio di Germ… - altoledo55 : RT @Tuttipazziperi1: Il pilota spagnolo avrà due nuove occasioni per mettersi in mostra nel Mondiale con il @SAGRacingTeam dopo aver corso… - corsedimoto : ESCLUSIVA - Celestino Vietti arriva da leader Moto2 al doppio GP Germania-Olanda. Nel 2023 lo vedremo in MotoGP? Pe… -