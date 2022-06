“Morto da lì a sei mesi”: Fedez, il retroscena sulla malattia è da pelle d’oca (Di venerdì 17 giugno 2022) Fedez ha confessato a 105 Friends i momenti durissimi della scoperta della malattia: una sentenza l’aveva terrorizzato. Fedez sembra essersi messo alle spalle la grande paura per la malattia che l’ha colpito e che l’ha costretto ad una delicata operazione chirurgica. Come noto, il rapper milanese ha dovuto sottoporsi ad un intervento per rimuovere una rara forma di tumore al pancreas. Fortunatamente, l’artista è tornato presto a casa e sembra già aver recuperato una certa forma. Tuttavia Fedez ha passato momenti davvero terribili: la scoperta del tumore gli ha fatto cadere il mondo addosso, come si può sentire anche dai messaggi audio inviati al suo psicologo che lo stesso rapper ha voluto rendere pubblici sul suo profilo Instagram. In quel gesto in molti hanno visto un tentativo ... Leggi su kronic (Di venerdì 17 giugno 2022)ha confessato a 105 Friends i momenti durissimi della scoperta della: una sentenza l’aveva terrorizzato.sembra essersi messo alle spalle la grande paura per lache l’ha colpito e che l’ha costretto ad una delicata operazione chirurgica. Come noto, il rapper milanese ha dovuto sottoporsi ad un intervento per rimuovere una rara forma di tumore al pancreas. Fortunatamente, l’artista è tornato presto a casa e sembra già aver recuperato una certa forma. Tuttaviaha passato momenti davvero terribili: la scoperta del tumore gli ha fatto cadere il mondo addosso, come si può sentire anche dai messaggi audio inviati al suo psicologo che lo stesso rapper ha voluto rendere pubblici sul suo profilo Instagram. In quel gesto in molti hanno visto un tentativo ...

