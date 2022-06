Mondiali di nuoto paralimpico, Giulia Terzi conquista due medaglie d’argento (Di venerdì 17 giugno 2022) La spedizione iridata di Giulia Terzi prosegue a suon di medaglie. La 26enne di Arzago d’Adda ha ampliato ulteriormente il proprio palmarès aggiudicandosi due argenti ai Mondiali di nuoto paralimpico in corso a Funchal, in Portogallo. Scesa nuovamente in vasca dopo la piazza d’onore colta nei 400 metri stile libero, Terzi ha battagliato con la canadese Danielle Doris nei 50 metri farfalla S7 cogliendo la piazza d’onore e migliorando così il bronzo ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Costretta a ricucire chiudere il gap accumulato in partenza, la portacolori della Pohla Varese ha speso tutte le proprie energie per rimontare la giovane nordamericana toccando la piastra in 34”83, lontana otto decimi dalla vincitrice. Qualche ora prima Terzi si era ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) La spedizione iridata diprosegue a suon di. La 26enne di Arzago d’Adda ha ampliato ulteriormente il proprio palmarès aggiudicandosi due argenti aidiin corso a Funchal, in Portogallo. Scesa nuovamente in vasca dopo la piazza d’onore colta nei 400 metri stile libero,ha battagliato con la canadese Danielle Doris nei 50 metri farfalla S7 cogliendo la piazza d’onore e migliorando così il bronzo ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Costretta a ricucire chiudere il gap accumulato in partenza, la portacolori della Pohla Varese ha speso tutte le proprie energie per rimontare la giovane nordamericana toccando la piastra in 34”83, lontana otto decimi dalla vincitrice. Qualche ora primasi era ...

