LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo, argenti prestigiosi per Errigo e Curatoli (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Cala dunque il sipario sulla prima giornata di gare. Ad Antalya (Turchia), sede della rassegna continentale, l’Italia si porta a casa due medaglie d’argento ed una di bronzo: ottimo bottino, ma resta un pizzico di amaro in bocca per l’oro mancato. 11-15, La Georgia conquista la prima affermazione europea della storia, uomini o donne non fa differenza. 11-14, Bazadze a un punto dal titolo… 11-13, Ma interviene la moviola… Che non cambia la decisione. 11-12, Siamo a -1! Forza Luca, è il momento di dare tutto! 10-12, Ci sono ancora chances! 9-12, Punto amaro da digerire per l’azzurro. 9-11, Bazadze galvanizzato… 9-10, Purtroppo cambia la decisione dopo la review… 10-9, Affondo vincente di Curatoli! 9-9, Arriva il pareggio… Sfida tesissima! 9-8, Quasi azzerato il gap di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Cala dunque il sipario sulla prima giornata di gare. Ad Antalya (Turchia), sede della rassegna continentale, l’Italia si porta a casa due medaglie d’argento ed una di: ottimo bottino, ma resta un pizzico di amaro in bocca per l’oro mancato. 11-15, La Georgia conquista la prima affermazione europea della storia, uomini o donne non fa differenza. 11-14, Bazadze a un punto dal titolo… 11-13, Ma interviene la moviola… Che non cambia la decisione. 11-12, Siamo a -1! Forza Luca, è il momento di dare tutto! 10-12, Ci sono ancora chances! 9-12, Punto amaro da digerire per l’azzurro. 9-11, Bazadze galvanizzato… 9-10, Purtroppo cambia la decisione dopo la review… 10-9, Affondo vincente di! 9-9, Arriva il pareggio… Sfida tesissima! 9-8, Quasi azzerato il gap di ...

