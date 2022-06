La serata dei Malinovskyi per l’Ucraina: raccolti oltre 40mila euro (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Il giallo e il blu, i colori della bandiera dell’Ucraina che rappresentano il grano e il cielo, brillano Ai Colli Di Bergamo Golf, dove si è svolta la serata organizzata dal fantasista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi e della moglie Roksana, imprenditrice: una raccolta fondi con asta in favore del popolo ucraino colpito dalla guerra. oltre 200 presenti, imprenditori bergamaschi e aziende locali che hanno offerto il loro sostegno attraverso donazioni, prodotti o esperienze. Attraverso l’asta e i posti a tavola, l’associazione Malinovskyi Charity ha potuto raccogliere 41mila euro. “Il ricavato di questa serata andrà ai bambini che hanno perso i genitori, alle famiglie in difficoltà – ha voluto sottolineare Roksana – Tanti non hanno niente da mangiare. Abbiamo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Il giallo e il blu, i colori della bandiera delche rappresentano il grano e il cielo, brillano Ai Colli Di Bergamo Golf, dove si è svolta laorganizzata dal fantasista dell’Atalanta Ruslane della moglie Roksana, imprenditrice: una raccolta fondi con asta in favore del popolo ucraino colpito dalla guerra.200 presenti, imprenditori bergamaschi e aziende locali che hanno offerto il loro sostegno attraverso donazioni, prodotti o esperienze. Attraverso l’asta e i posti a tavola, l’associazioneCharity ha potuto raccogliere 41mila. “Il ricavato di questaandrà ai bambini che hanno perso i genitori, alle famiglie in difficoltà – ha voluto sottolineare Roksana – Tanti non hanno niente da mangiare. Abbiamo ...

