Kate Middleton regina di Ascot (nonostante l'allergia ai cavalli) (Di venerdì 17 giugno 2022) A differenza degli altri membri della royal family la duchessa di Cambridge non ama salire in sella, né uscire in carrozza. Ogni tanto, però, le viene richiesto qualche sacrificio. E di tirarsi indietro non se ne parla Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) A differenza degli altri membri della royal family la duchessa di Cambridge non ama salire in sella, né uscire in carrozza. Ogni tanto, però, le viene richiesto qualche sacrificio. E di tirarsi indietro non se ne parla

Pubblicità

folierose : kate middleton ogni giorno più bella ???? - infoitcultura : Royal Ascot: da Kate Middleton a Sophie di Wessex, i cappellini più belli delle reali (e non solo) - Bright_Star06 : Kate Middleton al Royal Ascot, in bianco e nero e a colori! ???? #RoyalAscot #KateMiddleton - Bright_Star06 : Kate Middleton ha un'eleganza e una classe inarrivalibili per chiunque altra, sorry. - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Tailleur pantalone di McQueen e via: Kate torna agli impegni professionali da senior royal -