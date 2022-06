Guerra in Ucraina, i dati shock della violenza sulle donne (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ambasciatore italiano all’ONU, Maurizio Massari, è intervenuto il 6 Giigno 2022 al Consiglio di Sicurezza alla riunione umanitaria sull’Ucraina, la prima organizzata dalla presidenza di turno albanese nel contesto del suo biennio in Consiglio (biennio per il quale l’Italia sta svolgendo un’attività di sostegno all’Albania). Alla riunione, sul tema della violenza sessuale e del traffico di donne e bambini, il Rappresentante Permanente d’Italia all’ONU Maurizio Massari ha ricordato come le donne ucraine rappresentano la maggioranza delle vittime di violenza sessuale e di traffico di esseri umani in questo e in tutti i conflitti. Il traffico di esseri umani costituisce infatti l’ennesimo canale di violenza e sfruttamento sessuale. “Lo stupro è come un’aggressione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ambasciatore italiano all’ONU, Maurizio Massari, è intervenuto il 6 Giigno 2022 al Consiglio di Sicurezza alla riunione umanitaria sull’, la prima organizzata dalla presidenza di turno albanese nel contesto del suo biennio in Consiglio (biennio per il quale l’Italia sta svolgendo un’attività di sostegno all’Albania). Alla riunione, sul temasessuale e del traffico die bambini, il Rappresentante Permanente d’Italia all’ONU Maurizio Massari ha ricordato come leucraine rappresentano la maggioranza delle vittime disessuale e di traffico di esseri umani in questo e in tutti i conflitti. Il traffico di esseri umani costituisce infatti l’ennesimo canale die sfruttamento sessuale. “Lo stupro è come un’aggressione ...

