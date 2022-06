(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Quattro obiettivi principali che prevedono il completamento del percorso diper raggiungere una qualità del credito vicina ai valori del mercato nazionale, un aumento della marginalità netta in linea con la natura cooperativa del, il mantenimento di un solido profilo patrimoniale e un continuosul fronte Esg per supportare lo sviluppo sostenibile del territorio, per agevolare la transizione ecologica, l’innovazione e la digitalizzazione e per valorizzare i talenti femminili. E’ quanto contenuto nelIndustrialeto oggi dalBcc. Il, si legge, contempla obiettivi di sviluppo basati sul quadro macro precedente le tensioni geo-politiche ...

Pubblicità

TFiordelisi : RT @gruppoiccrea: Il Gruppo BCC Iccrea rinnova gli organi sociali e presenta il piano 2022-2024. Diversi obiettivi stimati, tra cui l'NPL r… - gruppoiccrea : Il Gruppo BCC Iccrea rinnova gli organi sociali e presenta il piano 2022-2024. Diversi obiettivi stimati, tra cui l… - fisco24_info : Gruppo Bcc Iccrea presenta il Piano 2022-2024, avanti con derisking e impegno su Esg: (Adnkronos) - Previsto un uti… - OfferteLavoroTO : Gruppo BCC Iccrea: rinnovati gli organi sociali per il prossimo triennio, Giuseppe Maino resta Presidente - marfederzn : RT @gruppoiccrea: “Uniti siamo ancora più unici” è il claim della campagna di comunicazione con la quale il Gruppo BCC Iccrea dà voce ai va… -

IlIccrea prevede "impatti economici molto limitati" dalle tensioni dello spread sul portafoglio titoli che per il 90% è iscritto in bilancio a "costo ammortizzato" (contronuna media del ...IlIccrea, il maggiorebancario cooperativo italiano, stima " impatti economici molto limitati " dalle tensioni dello spread sul portafoglio titoli , che per il 90% è iscritto in ...Milano, 17 giu. (askanews) - Con il nuovo piano industriale 2022-2024, il gruppo Bcc Iccrea punta a "uscire completamente da una situazione di eccesso di rischio di credito rispetto agli altri gruppi" ...Milano, 17 giu. (askanews) - Nuove aggregazioni tra le Bcc del gruppo Iccrea "non sono una necessità", ma "possono essere un'opportunità". Lo ha detto oggi il Dg di Iccrea Banca, Mauro Pastore, in ...