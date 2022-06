Green pass Ue senza fine: prorogato fino al giugno 2023 (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Il Green pass Ue non si ferma, come riporta anche Adnkronos. La proroga è di un anno. Green pass Ue per un altro anno Green pass Ue a tempo indeterminato. Perché sebbene la proroga parli di dodici mesi, fino al giugno del 2023, il periodo è comunque lunghissimo per evidenziare, esasperare o recepire in modo estremo il corso degli eventi, come d’altronde la tristissima storia della gestione del Covid-19 ci ha insegnato. Per il momento, comunque, la Commissione europea (come pubblicato anche su QuotidianoSanità) ha accolto l’accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio sull’estensione del certificato verde. Con essa, si stabilisce di poter utilizzare il Green pass Ue per viaggiare tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – IlUe non si ferma, come riporta anche Adnkronos. La proroga è di un anno.Ue per un altro annoUe a tempo indeterminato. Perché sebbene la proroga parli di dodici mesi,aldel, il periodo è comunque lunghissimo per evidenziare, esasperare o recepire in modo estremo il corso degli eventi, come d’altronde la tristissima storia della gestione del Covid-19 ci ha insegnato. Per il momento, comunque, la Commissione europea (come pubblicato anche su QuotidianoSanità) ha accolto l’accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio sull’estensione del certificato verde. Con essa, si stabilisce di poter utilizzare ilUe per viaggiare tra ...

