E se fossero la soluzione in estate per dire addio al mascara? Tutto quello che serve sapere (Di venerdì 17 giugno 2022) Le extension ciglia sono tra i trattamenti di bellezza più richiesti in estate, e il motivo è semplice: permettono di intensificare lo sguardo senza applicare il mascara. Naturali, a bambola o a gatto, possono essere applicate in mille modi per valorizzare la forma degli occhi. Claudia Milia, founder di “Plumes: Atelier dello sguardo” a Milano, svela le differenze tra le varie tipologie di ciglia artificiali e come prendersene cura durante i mesi più caldi. Ciglia perfette anche senza mascara guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 giugno 2022) Le extension ciglia sono tra i trattamenti di bellezza più richiesti in, e il motivo è semplice: permettono di intensificare lo sguardo senza applicare il. Naturali, a bambola o a gatto, possono essere applicate in mille modi per valorizzare la forma degli occhi. Claudia Milia, founder di “Plumes: Atelier dello sguardo” a Milano, svela le differenze tra le varie tipologie di ciglia artificiali e come prendersene cura durante i mesi più caldi. Ciglia perfette anche senzaguarda le foto Leggi anche ...

Pubblicità

danielegabrieli : Se il COVID fosse ancora un problema e le #mascherine fossero ancora una soluzione, l'obbligo di #mascherina sarebb… - nathan_corso : @MaxdaAcilia Interessante soluzione! Magari sbagliando, io invece ho dato per scontato che le fessure fossero picco… - Ma915Ma : @katiademeo @marcocappato Comprendo perfettamente, ci sono passato anch'io e la sensazione di impotenza è in soppor… - ABevuto : @piadibenedetto Ma invece non potrebbe essere che alcuni abbiano ritenuto che le modifiche contenute nei referendum… - lasteroide : @hmqxvcn @neap_psycho Che le combinazioni possibili fossero quelle che hai scritto (poiché 36=3²·2²·1) lo avevo cap… -