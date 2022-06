Da Napoli prove di disgelo tra il Pd e Mastella | l’apertura che non ti aspetti…

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTanto tuonò che piovve. Prima breccia nel muro dell’incomunicabilità che negli ultimi mesi ha segnato le distanze tra Clementee il Partito Democratico. A rompere le ostilità, con una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, è stato il segretario provinciale del Pd napoletano Marco Sarracino. “è stato uno dei protagonisti, con noi, della vittoria del sindaco Manfredi. Trovo giusto che partecipi alla costruzione di un campo alternativo alle destre” – queste le parole con cui l’esponente Dem partenopeo ha confermato di aver ricevuto, nelle scorse ore, una telefonata da palazzo Mosti. Dall’altro capo del telefono, ca va sans dire, proprio Clemente. Per essere chiari: le avesse pronunciate un esponente vicino al governatore De Luca il virgolettato sarebbe già nel cestino. Non ...

