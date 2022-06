Corsport: al Milan sono in scadenza i dirigenti (Maldini e Massara) che dovrebbero fare i rinnovi (Di venerdì 17 giugno 2022) La situazione Milan è quantomeno paradossale. Ci sono un bel po’ di giocatori bisognosi di rinnovo ma sono in scadenza anche i dirigenti che questi rinnovi dovrebbero trattare. Tra due settimane, Maldini e Massara non saranno più dipendenti del Milan. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: sono ben 7 i giocatori rossoneri con in ballo il rinnovo di contratto. L’aspetto singolare è che chi dovrebbe discutere e trattare i loro prolungamenti è, a sua volta, in scadenza. Ovviamente si sta parlando di Maldini e Massara, a cui mancano meno di due settimane per veder esaurire formalmente il loro vincolo con il Diavolo. Dopo le turbolenze post-scudetto, il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) La situazioneè quantomeno paradossale. Ciun bel po’ di giocatori bisognosi di rinnovo mainanche iche questitrattare. Tra due settimane,non saranno più dipendenti del. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:ben 7 i giocatori rossoneri con in ballo il rinnovo di contratto. L’aspetto singolare è che chi dovrebbe discutere e trattare i loro prolungamenti è, a sua volta, in. Ovviamente si sta parlando di, a cui mancano meno di due settimane per veder esaurire formalmente il loro vincolo con il Diavolo. Dopo le turbolenze post-scudetto, il ...

