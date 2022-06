Calciomercato Napoli, decisione presa sul futuro di Gaetano e Zerbin (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Napoli deve valutare il futuro di due gioielli del suo club: si tratta di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. I due vengono entrambi da una grande stagione in Serie B e il Napoli potrebbe decidere di concedere finalmente a loro una grande occasione. Gaetano è stato un assoluto trascinatore nell’incredibile stagione della Cremonese, chiusa con la promozione in Serie A ottenuta all’ultima giornata. Zerbin, invece, ha giocato l’ultima stagione al Frosinone, chiudendo all’ottavo posto in classifica. Recentemente, ha però ottenuto la più grande soddisfazione della sua carriera: l’esordio in nazionale nella gara di Nations League contro l’Ungheria. Foto: Getty Images- Alessio Zerbin Pedullà: “Nessuna speranza per i club interessati a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Ildeve valutare ildi due gioielli del suo club: si tratta di Gianlucae Alessio. I due vengono entrambi da una grande stagione in Serie B e ilpotrebbe decidere di concedere finalmente a loro una grande occasione.è stato un assoluto trascinatore nell’incredibile stagione della Cremonese, chiusa con la promozione in Serie A ottenuta all’ultima giornata., invece, ha giocato l’ultima stagione al Frosinone, chiudendo all’ottavo posto in classifica. Recentemente, ha però ottenuto la più grande soddisfazione della sua carriera: l’esordio in nazionale nella gara di Nations League contro l’Ungheria. Foto: Getty Images- AlessioPedullà: “Nessuna speranza per i club interessati a ...

