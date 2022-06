Atalanta, Demiral è tutto tuo: il difensore riscattato dalla Juventus (Di venerdì 17 giugno 2022) Il difensore turco Merih Demiral è stato riscattato dall’Atalanta. Il club bergamasco ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo e la chiusura dell’accordo con la Juventus attraverso i suoi canali social. Un’operazione di calciomercato portata a termine a poche ore dalla scadenza dell’opzione di riscatto inserita nelle clausole del prestito discusse la scorsa stagione tra i due club. Alla Juventus andranno 20 milioni di euro. Un esborso economico importante per il club di Percassi e Pagliuca che fa diventare Demiral il terzo giocatore più costoso della storia dell’Atalanta. A pari merito con Musso e subito dietro Muriel e Boga che comanda questa speciale classifica. June 17, 2022 L’ultima stagione sotto ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilturco Merihè statodall’. Il club bergamasco ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo e la chiusura dell’accordo con laattraverso i suoi canali social. Un’operazione di calciomercato portata a termine a poche orescadenza dell’opzione di riscatto inserita nelle clausole del prestito discusse la scorsa stagione tra i due club. Allaandranno 20 milioni di euro. Un esborso economico importante per il club di Percassi e Pagliuca che fa diventareil terzo giocatore più costoso della storia dell’. A pari merito con Musso e subito dietro Muriel e Boga che comanda questa speciale classifica. June 17, 2022 L’ultima stagione sotto ...

