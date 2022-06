Ardea, Mauro Porcelli primo nella Lista Azzurri (Di venerdì 17 giugno 2022) Ardea – Alla luce dei risultati elettorali, Mauro Porcelli è risultato essere il più votato nella Lista Azzurri, per Zito sindaco. Quest’ultimo è al ballottaggio, e se la vedrà con Cremonini. Una campagna elettorale iniziata “in corsa”, ma che ha dato un riscontro positivo… “Il primo ringraziamento – afferma Mauro Porcelli – va a quanti hanno avuto fiducia nella mia persona. Un grande impegno che si è basato su programmi concreti e non sulla calunnia, che mi spiace aver dovuto registrare da parte di alcuni “pinocchietti” che prima chiedevano rigore e legalità, per poi prostrarsi per un piatto di lenticchie a coloro che condannavano. Non basta parlare di degrado inquadrando flora protetta (l’ignoranza impera) per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022)– Alla luce dei risultati elettorali,è risultato essere il più votato, per Zito sindaco. Quest’ultimo è al ballottaggio, e se la vedrà con Cremonini. Una campagna elettorale iniziata “in corsa”, ma che ha dato un riscontro positivo… “Ilringraziamento – afferma– va a quanti hanno avuto fiduciamia persona. Un grande impegno che si è basato su programmi concreti e non sulla calunnia, che mi spiace aver dovuto registrare da parte di alcuni “pinocchietti” che prima chiedevano rigore e legalità, per poi prostrarsi per un piatto di lenticchie a coloro che condannavano. Non basta parlare di degrado inquadrando flora protetta (l’ignoranza impera) per ...

Pubblicità

ilfaroonline : Ardea, Mauro Porcelli primo nella Lista Azzurri - JMayflo : RT @laura_corrotti: ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Raffae… - ergrigetto : RT @laura_corrotti: ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Raffae… - FratellidItalia : RT @laura_corrotti: ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Raffae… - laura_corrotti : ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Ra… -