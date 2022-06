Addio Internet Explorer | dopo quasi 30 anni Microsoft lo pensiona

(Di venerdì 17 giugno 2022)trent’(circa) di storia,ha deciso:ha cessato di esistere. Il giorno in cui il browser più famoso e longevo del mondo diha chiuso i battenti è stato il 15 giugno 2022.: pronto il suo successore Edge – 16622 www.computermagazine.itUna storia lungatrent’e che, nel corso di tre decenni, ha fatto scoprire le meraviglie del mondo die ben più di una generazione. Stiamo parlando dell’acclamato, browser originale diche, nella giornata di ieri, 15 giugno 2022, è andato ufficialmente in pensione. Lo aveva reso noto la stessa azienda di Redmond ...

trends_cyber : Addio a Internet Explorer, dal 15 giugno il vecchio #browser nativo di Windows è andato in pensione… - DigitalkPR : I social salutano Internet Explorer, è stato bello Il web reagisce al pensionamento di IE dopo quasi 27 anni di car… - MianiAttilio : International Web Post ADDIO A INTERNET EXPLORER Da leader indiscusso all’inesorabile declino, lo storico browser v… - THEPOLLOWEB : Internet Explorer va in pensione, l’addio dopo 27 anni - lillydessi : Internet Explorer, addio al browser Microsoft dal 15 giugno -

Microsoft aveva annunciato l'addio a Internet Explorer qualche mese fa, attraverso un post sul blog in cui spiegava che dal 15 Giugno 2022 sarebbe stato 'permanentemente disabilitato come parte di ... Internet Explorer ci saluta definitivamente: lo storico browser che ha segnato la storia di internet lascia il passo a Microsoft Edge. Ma dopo 11 versioni e 27 anni di onorato servizio, è arrivato il momento di dire addio a Internet Explorer. I social lo hanno salutato così.