Addio a Barbara D’Urso | stavolta sta per salutare davvero

(Di venerdì 17 giugno 2022) Punto di svolta per il futuro professionale della conduttriceche potrebbe stravolgere di nuovo tutti i suoi piani Il futuro di(screenshot Mediaset)Sarà una bollente estate quella della conduttriceche potrebbe regalare al suo pubblico l’ennesimo colpo di scena. Nel corso degli ultimi mesi si è discusso molto del suo futuro e del suo ritorno a settembre al timone di Pomeriggio 5. Quando il suosembrava essere diventato ormai una cosa certa, è arrivata la smentita della diretta interessata. La conduttrice, nelil suo pubblico, ha infatti confermato il ritorno a settembre con il suo talk. In queste ore la situazione sembrerebbe però essere ulteriormente cambiata: l’alla ...

Pubblicità

infoitcultura : Licia Nunez e Barbara Eboli si sono dette addio/ 'L'avrebbe lasciata prima di…' - Jacqueline90111 : @pomeriggio5 Addio Barbara a mai più spero???? - infoitcultura : “Pomeriggio Cinque” chiude, l’addio di Barbara D’Urso non lascia spazio a dubbi - RaphaeleRusso : @BabboChiquita @MChiantello Diciamo che il colpo finale lo ha avuto quando hanno ufficializzato Barbara AD della pa… - StePedrotti : @BarbaraBorelli2 @Alessandrozita @denni1327 @gizzo97 Si s parlava d'azzurro ma anche in giallorosso tanta sfortuna,… -

Tvblog

L'incontro con Emanuela Martini sarà condotto daRossi , critica cinematografica e ... saggi e libri, tra i quali "Storia del cinema inglese", "Il lungo: l'America di Robert Altman", "...Gigi Bici,Pasetti alla guida/ Ezio Denti "Da frame è impossibile definirlo" Stando a ... foto su bancomat Omicidio Elena Del Pozzo, l'della madre Martina Patti L'avvocato Gabriele ... Barbara d’Urso torna in teatro. Preludio di uno stop in tv Novità per Barbara D'Urso che tra rumors sul rapporto teso con Mediaset e futuro in tv tornerà a fare l'attrice molto presto.Dopo la chiusura di “Pomeriggio Cinque” per la stagione estiva, la conduttrice Barbara D’Urso ha preso una grande decisione.