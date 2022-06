Acconto Imu 2022 | pagamento in ritardo | sanzioni e ravvedimento operoso

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 16 giugno è scaduto il termine per ildell’IMU, la prima rata dell’imposta sugli immobili a cui sono soggetti i proprietari delle “seconde case” e di immobili di determinate categorie catastali. Il mancato o insufficiente versamento ino saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato, in base a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Tuttavia, è possibile usufruire de una riduzione della sanzione scegliendo il, con un importo variabile in base a quando l’imposta viene pagata. Inoltre è possibile usufruire del cosiddettolungo, esteso alle imposte sugli immobili dal decreto fiscale ...

Il 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento dell'Acconto IMU 2022, la prima rata dell'imposta sugli immobili a cui sono soggetti i proprietari delle "seconde case" e di immobili di determinate ...