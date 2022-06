Pubblicità

Gazzetta_it : Zennaro, l’imprenditore per un anno in carcere a Khartoum: “Col #rugby mi sto riprendendo la vita” -

La Gazzetta dello Sport

Alcuni l'avevano già ritrovato, altri corrono ad abbracciarlo come si fa con un amico ritrovato dopo una vita, con un superstite. Tre mesi dopo aver lasciato il Sudan, Marcoha riabbracciato gli amici di sempre, quel gruppo di rugbisti che tra Venezia e la Terraferma lo hanno visto crescere e che per un anno, dall'aprile 2021 al 12 marzo 2022, hanno riempito la ...Catanzaro Negli ultimi 25 anni ha quasi sempre governato Sergio Abramo, exdi ... Giorgia Meloni, e il sindaco uscente di Genova, Marco Bucci il 6 giugno 2022 (ANSA/Luca) L'Aquila ... Zennaro, l’imprenditore per un anno in carcere a Khartoum: “Col rugby mi sto riprendendo la vita”