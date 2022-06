Vaiolo delle scimmie, Oms: Europa epicentro diffusione ondata virus (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Europa è al centro della diffusione del Vaiolo delle scimmie. Lo ha affermato oggi l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), preoccupato per il rischio che la malattia prenda piede.“L’Europa rimane l’epicentro di questa ondata in crescita, con 25 paesi che riportano più di 1.500 casi, ovvero l’85% del totale globale”, ha detto Hans Kluge in una conferenza stampa, il direttore dell’OMS Europa, che riunisce 53 paesi tra cui alcuni dell’Asia centrale. Per l’istituzione dell’ONU, la priorità è contenere la trasmissione. “L’ampiezza di questa epidemia presenta un rischio reale: più a lungo circola il virus, più si estenderà la sua portata e più la malattia prenderà piede nei paesi non ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022) L’è al centro delladel. Lo ha affermato oggi l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), preoccupato per il rischio che la malattia prenda piede.“L’rimane l’di questain crescita, con 25 paesi che riportano più di 1.500 casi, ovvero l’85% del totale globale”, ha detto Hans Kluge in una conferenza stampa, il direttore dell’OMS, che riunisce 53 paesi tra cui alcuni dell’Asia centrale. Per l’istituzione dell’ONU, la priorità è contenere la trasmissione. “L’ampiezza di questa epidemia presenta un rischio reale: più a lungo circola il, più si estenderà la sua portata e più la malattia prenderà piede nei paesi non ...

