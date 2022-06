Ultime Notizie – Ucraina, sindaco Irpin: “Leader europei colpiti al cuore da orrori avvenuti in città” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Sono sicuro che i capi dei Paesi europei giunti qui, oggi, abbiano percepito con il cuore gli orrori avvenuti a Irpin. Sono sicuro che il loro sostegno all’Ucraina da ora sarà più forte e più deciso, e noi lo sentiremo anche ad Irpin”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista esclusiva, è il sindaco di Irpin Oleksandr Markushyn, al termine della visita odierna dei quattro Leader europei -Draghi, Macron, Scholz e Iohannis- in Ucraina. “Voglio ringraziare tutti i paesi europei che hanno accolto i nostri profughi durante la guerra -sottolinea il sindaco della città visitata dai premier- e che aiutano la nostra Ucraina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “Sono sicuro che i capi dei Paesigiunti qui, oggi, abbiano percepito con ilgli. Sono sicuro che il loro sostegno all’da ora sarà più forte e più deciso, e noi lo sentiremo anche ad”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista esclusiva, è ildiOleksandr Markushyn, al termine della visita odierna dei quattro-Draghi, Macron, Scholz e Iohannis- in. “Voglio ringraziare tutti i paesiche hanno accolto i nostri profughi durante la guerra -sottolinea ildellavisitata dai premier- e che aiutano la nostra...

