Ucraina: Onu, 'guerra ha causato la morte di almeno 4.452 civili e il ferimento di 5.531' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Le vittime civili dal 24 febbraio, giorno dell'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, al 14 giugno, ammontano a 9.983 civili, di cui 4.452 morti, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'Onu. "L'ornganismo delle Nazioni Unite ritiene che le cifre effettive siano molto più alte, poiché le informazioni da alcuni luoghi dove sono in corso intensi combattimenti sono state ritardate e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma", si legge nel documento. Questo vale, ad esempio, per Mariupol (regione di Donetsk), Izyum (regione di Kharkiv) e Popasna (regione di Luhansk), dove si registrano numerose vittime civili. In queste città sono in corso ulteriori verifiche. "La maggior parte deli morti e dei feriti tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Le vittimedal 24 febbraio, giorno dell'inizio delladella Russia contro l', al 14 giugno, ammontano a 9.983, di cui 4.452 morti, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'Onu. "L'ornganismo delle Nazioni Unite ritiene che le cifre effettive siano molto più alte, poiché le informazioni da alcuni luoghi dove sono in corso intensi combattimenti sono state ritardate e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma", si legge nel documento. Questo vale, ad esempio, per Mariupol (regione di Donetsk), Izyum (regione di Kharkiv) e Popasna (regione di Luhansk), dove si registrano numerose vittime. In queste città sono in corso ulteriori verifiche. "La maggior parte deli morti e dei feriti tra i ...

