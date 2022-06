Telegram, abbonamento Premium: novità, caratteristiche e prezzi (Di giovedì 16 giugno 2022) Telegram. Qualche tempo fa arrivò la notizia della possibilità di vedere un abbonamento Premium abbinato all’utilizzo della popolare applicazione Telegram. Ora, però, arriva la conferma ufficiale del suo fondatore e, soprattutto, sono emersi ulteriori dettagli che però restano ancora “provvisori”. Le novità dall’abbonamento Telegram Ad esempio, in una versione beta dell’applicazione si legge chiaramente il riferimento al pagamento di un canone mensile pari a 4,99 dollari, che potrebbero corrispondere direttamente a 4,99 euro al mese. Ma cosa avremo in cambio? Probabilmente: Segno distintivo nel profilo: un apposito badge personalizzato accanto al nome dell’utente; Limiti raddoppiati: fino a 1.000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin nella schermata principale, 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022). Qualche tempo fa arrivò la notizia della possibilità di vedere unabbinato all’utilizzo della popolare applicazione. Ora, però, arriva la conferma ufficiale del suo fondatore e, soprattutto, sono emersi ulteriori dettagli che però restano ancora “provvisori”. Ledall’Ad esempio, in una versione beta dell’applicazione si legge chiaramente il riferimento al pagamento di un canone mensile pari a 4,99 dollari, che potrebbero corrispondere direttamente a 4,99 euro al mese. Ma cosa avremo in cambio? Probabilmente: Segno distintivo nel profilo: un apposito badge personalizzato accanto al nome dell’utente; Limiti raddoppiati: fino a 1.000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin nella schermata principale, 4 ...

