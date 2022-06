Spazio, Missione Artemis e moduli lunari: siglato l’accordo tra Asi e Nasa (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa hanno siglato oggi un accordo per una cooperazione bilaterale. L’obiettivo e’ la realizzazione di uno studio preliminare dedicato alla progettazione di sviluppo delle capacita’ abitative relative ai futuri moduli lunari, i Lunar Surface Multi-Purpose Habitation (Mph) Module(s) proposti da Asi, del programma Artemis. A firmare il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia e l’amministratore della Nasa, Bill Nelson, a margine della 17esima seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint), presieduto dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao e alla presenza del ministro degli Affari ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Agenzia Spaziale Italiana e lahannooggi un accordo per una cooperazione bilaterale. L’obiettivo e’ la realizzazione di uno studio preliminare dedicato alla progettazione di sviluppo delle capacita’ abitative relative ai futuri, i Lunar Surface Multi-Purpose Habitation (Mph) Module(s) proposti da Asi, del programma. A firmare il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia e l’amministratore della, Bill Nelson, a margine della 17esima seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative alloe alla ricerca aerospaziale (Comint), presieduto dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao e alla presenza del ministro degli Affari ...

