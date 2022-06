Pubblicità

ilpost : Sarà un periodaccio per la BCE -

Il Post

... le ultime settimane sono state un, soprattutto per colpa di Mercurio retrogrado. Ma il ... Se a questo aggiungiamo che giugnoil mese perfetto per trovare l'amore vero e duraturo , ci ...MONFALCONE., per gli utenti della strada.che la primavera è la stagione della distrazione,che le persone hanno ripreso a spostarsi con maggiore disinvoltura dopo il congelamento della ... Sarà un periodaccio per la BCE