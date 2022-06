Roma, la violenta reazione degli automobilisti alla protesta in strada per il Clima: «O ti sposti o passo» – Il video (Di giovedì 16 giugno 2022) Qualcuno l’ha solo detto, «o ti sposti o io passo», mentre qualcun altro ha provato a farlo, incastrando una ragazza tra l’asfalto e il paraurti della sua auto. Così è stata accolta la pacifica protesta degli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione, che tra clacson e insulti degli automobilisti, hanno bloccato il traffico del Grande Raccordo Anulare alle 8.30 di oggi, 16 giugno. «Siamo stanch* e, a questo punto, anche se volete investirci per arrivare in orario in ufficio, noi accettiamo il rischio», hanno detto gli attivisti sul loro profilo Instagram, dove è stato condiviso il video del blocco stradale. Membri dell’associazione avevano bloccato il traffico della tangenziale est di Milano lo scorso 10 giugno. Visualizza questo ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Qualcuno l’ha solo detto, «o tio io», mentre qualcun altro ha provato a farlo, incastrando una ragazza tra l’asfalto e il paraurti della sua auto. Così è stata accolta la pacificaattivisti ambientalisti di Ultima Generazione, che tra clacson e insulti, hanno bloccato il traffico del Grande Raccordo Anulare alle 8.30 di oggi, 16 giugno. «Siamo stanch* e, a questo punto, anche se volete investirci per arrivare in orario in ufficio, noi accettiamo il rischio», hanno detto gli attivisti sul loro profilo Instagram, dove è stato condiviso ildel bloccole. Membri dell’associazione avevano bloccato il traffico della tangenziale est di Milano lo scorso 10 giugno. Visualizza questo ...

