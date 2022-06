Pubblicità

Affaritaliani : Renzi: 'Ci asteniamo da voto riforma giustizia perchè è più inutile che dannosa' -

La7

AGI/Vista - "Non voteremo contro, ci asteniamo, perchè la riforma non fa danni rispetto alle scelte del passato, è una riforma più inutile che dannosa", le parole del leader di Italia Viva Renzi nelle dichiarazioni di voto al Senato sulla riforma della giustizia. Roma, 16 giu. (askanews) - "Noi non voteremo la sua riforma. Non votiamo contro ma ci asteniamo" perché "è una riforma più inutile che dannosa e anche perché siamo consapevoli che l'intervento della magistratura..."