Raffaella Carrà, uno show per gli 80 anni: Milly Carlucci conduce Fiesta! (Di giovedì 16 giugno 2022) Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, è stata una delle figure più iconiche del mondo televisivo italiano. Ecco perché, da mesi, si sta lavorando alla realizzazione di un programma televisivo che miri ad omaggiare, ricordare ed onorare la conduttrice di “CARRAMBA! CHE FORTUNA”. Raffaella Carrà: chi condurrà lo show a lei dedicato? A condurre lo spettacolo in questione, che andrà in onda in una sola serata, ci sarà Milly Carlucci. Quando andrà in onda? Inizialmente era stato detto che lo show in memoria della conduttrice di Carramba, il cui titolo provvisorio è Fiesta, sarebbe andato in onda il 5 luglio di quest’anno, in occasione del primo anniversario della sua morte. ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022)Maria Roberta Pelloni, in arte, è stata una delle figure più iconiche del mondo televisivo italiano. Ecco perché, da mesi, si sta lavorando alla realizzazione di un programma televisivo che miri ad omaggiare, ricordare ed onorare la conduttrice di “CARRAMBA! CHE FORTUNA”.: chi condurrà loa lei dedicato? A condurre lo spettacolo in questione, che andrà in onda in una sola serata, ci sarà. Quando andrà in onda? Inizialmente era stato detto che loin memoria della conduttrice di Carramba, il cui titolo provvisorio è Fiesta, sarebbe andato in onda il 5 luglio di quest’anno, in occasione del primoversario della sua morte. ...

Pubblicità

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda FAR L'AMORE - FT RAFFAELLA CARRÀ - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Italia: dopo Madrid, anche Roma intitolerà una piazza o strada a Raffaella Carrà - EIN - Eurovision IN: Ma anche la comuni… - Radio_Bakana : Bob Sinclar feat. Raffaella Carra - Far L'Amore - MarcelloComand1 : RT @RadioCapital_fm: Al #Pride, @vladiluxuria ha chiesto al sindaco di #Roma @gualtierieurope di intitolare una piazza a #RaffaellaCarrà. L… - FraWonder : RT @Stefanialove_of: Per fortuna in Spagna prima della Meloni ci è arrivata Raffaella Carrà -