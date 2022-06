PS5: una nuova versione “Pro Controller” del DualSense in arrivo? (Di giovedì 16 giugno 2022) Per chiunque amasse il DualSense di PS5 ma non al punto tale da definirlo un “pro Controller” vero e proprio, forse abbiamo buone notizie! Gioite: in un rapporto pubblicatonsu Try Hard Guides, si è fatto strada (e comprensibilmente, essendo giugno) un rumor succulento circa una nuova versione del DualSense di PS5 più vicina alla definizione di Pro Controller. A rendere appetitosa la voce di corridoio, come sempre, è l’ugola da cui proviene: in questo caso, quella d’oro di un insider affermato come Tom Henderson. A fine mese ci aspetta nuovo hardware, e qui la parola chiave è proprio hardware. Niente nuove console all’orizzonte (e meno male, ndr), dunque, ma perlopiù una risposta al pad Elite della concorrenza di giada. Da “ma va’ là” a “ooh-la-la”: il potenziale Pro ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 16 giugno 2022) Per chiunque amasse ildi PS5 ma non al punto tale da definirlo un “pro” vero e proprio, forse abbiamo buone notizie! Gioite: in un rapporto pubblicatonsu Try Hard Guides, si è fatto strada (e comprensibilmente, essendo giugno) un rumor succulento circa unadeldi PS5 più vicina alla definizione di Pro. A rendere appetitosa la voce di corridoio, come sempre, è l’ugola da cui proviene: in questo caso, quella d’oro di un insider affermato come Tom Henderson. A fine mese ci aspetta nuovo hardware, e qui la parola chiave è proprio hardware. Niente nuove console all’orizzonte (e meno male, ndr), dunque, ma perlopiù una risposta al pad Elite della concorrenza di giada. Da “ma va’ là” a “ooh-la-la”: il potenziale Pro ...

petroneantonio : @BluesEmpireIT @FVPA_net Si potrebbe ridurre il numero delle iscrizioni dei club su PS4 e fare un campionato più ri… - petroneantonio : @FVPA_net Apprendo la decisione di fvpa premettendo che è giusto che si passi al nuovo ovvero ps5, ma tantissime pe… - xSchilli_1x : Dal primo giorno che sono entrato qui da voi mi sono sentito come a casa,abbiamo raggiunto i nostri obbiettivi quin… - CODgamesIT : ?? JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è disponibile con una #demo giocabile gratuita su #PS5 e #PS4: sarà p… - pressstart_xyz : ??Nuovo articolo! JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, Disponibile una Demo per PS4 e PS5 ??Leggi l'articol… -