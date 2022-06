(Di giovedì 16 giugno 2022) () – Lameningococcica è un’infezione grave, disabilitante e spesso mortale, seppure rara. Il 10% dei pazienti va incontro al decesso nonostante riceva cure adeguate. Il 10-20% dei sopravvissuti può andare incontro ad amputazioni, danni cerebrali, perdita dell’udito, disturbi dell’apprendimento. Un rischio che è maggiore nei bambini in tenera età. Se c’è una cosa che Covid-19 ci ha insegnato è che il rischio di una pandemia va affrontato (se possibile) prima che questa si manifesti. Ecco perché è importante “pre-occuparsi” di una patologia così grave come la, senza allarmismi ma con una corretta informazione sugli strumenti di prevenzione disponibili. Da qui nasce “Pre-nel”, un confronto fra cinici, ...

"Pre-Occupiamoci della meningite nel Lazio", in streaming su Adnkronos (Adnkronos) – La meningite meningococcica è un'infezione grave, disabilitante e spesso mortale, seppure rara. Il 10% dei pazienti va incontro al decesso nonostante riceva cure adeguate. Il 10-20% dei ...(Adnkronos) – La tavola rotonda si è svolta a Napoli tra esperti e istituzioni, con l'obiettivo di diffondere corretta informazione e aiutare le persone a fare le scelte giuste.